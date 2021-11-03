Контроль за соблюдением антиковидных мер усилят в Ярославской области в праздники

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил усилить контроль за соблюдением антиковидных мер в регионе в праздничные дни в связи с наплывом туристов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Коллеги, у нас нет цели закручивать гайки и вводить новые ограничения, самая главная задача сейчас - четко контролировать соблюдение ранее принятых мер. Только их строгое соблюдение позволит стабилизировать эпидситуацию. Особенно актуальным этот вопрос становится в праздничные дни, когда в регион традиционно приезжают туристы. Прошу Роспотребнадзор, УМВД и департамент АПК не прекращать рейды и проверять соблюдение предписанных мер в ресторанах и кафе, на туристических объектах, в учреждениях культуры и торговых центрах", - цитирует пресс-служба Евраева.

С 27 октября сотрудники полиции в регионе проводят регулярные рейды по проверке соблюдения ограничительных мер - масочного режима, социальной дистанции, работы с QR-кодами. Ежедневно в рейдах задействованы более 500 сотрудников полиции. Уже проведено 2476 проверок объектов торговли и 435 проверок учреждений общественного питания, выявлено более тысячи нарушений.

В Ярославской области с 27 октября посещение ресторанов, музеев, выставочных залов, концертных площадок, фитнес-центров возможно при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, в противном случае объектам предлагается работать с загрузкой не более 30%. Также с 27 октября в регионе приостановлено проведение диспансеризации кроме случаев, определенных департаментом здравоохранения. Обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий граждан была введена в области 13 июля.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 69 790 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 992 человек, умер 1 397, за сутки выявлен 279 заразившийся.