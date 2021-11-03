Трое детей младше трех лет заразились гриппом в Липецкой области

ТАСС, 3 ноября. Санитарные врачи впервые с начала осени выявили в Липецкой области три случая заражения гриппом A(H3N2) у детей до 3 лет. Об этом сообщили в среду на сайте управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

"В Липецкой области за 43 неделю 2021 года (25.10.2021-31.10.2021) было зарегистрировано 9 278 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из них 3 случая гриппа A(H3N2) у детей в возрасте до 3-х лет в Ельце и Липецке", - говорится в сообщении.

Ранее о случаях распространения гриппа в Липецкой области с начала осени 2021 года не сообщалось.

Как уточняется, среди общего числа заболевших 65% приходится на жителей Липецка. "Среди заболевших 52% составляют лица старше 15 лет, заболеваемость которых в 2 раза выше среднемноголетнего уровня, что связано с высокой заболеваемостью COVID-19 среди данного контингента", - сообщается на сайте.

В настоящее время прививки от гриппа сделали 25,7% жителей Липецкой области (более 289,5 тыс. человек, в том числе более 1,4 тыс. беременных женщин и свыше 80 тыс. детей). Всего в регионе планируется вакцинировать от гриппа не менее 60% населения или 684 тыс. человек.