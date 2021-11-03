В столице началась регистрация на VIII Метапредметную олимпиаду "Московский учитель"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Регистрация на VIII Метапредметную олимпиаду "Московский учитель" началась в столице. Призеры и победители соревнования получат право принять участие в конкурсе "Учителя года Москвы - 2022", рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки в среду.

"В столице стартовала VIII Метапредметная олимпиада "Московский учитель", принять участие могут все учителя общеобразовательных организаций Москвы. Первый дистанционный тур пройдет 13 ноября. В нем учителям предстоит выполнить задания четырех уровней сложности. Потребуются не глубокие знания того или иного учебного предмета, а умения выделять главное, делать выводы на основе исходных данных, сравнивать информацию, полученную из разных источников", - отметили в пресс-службе.

После авторизации в тестирующей системе время на выполнение заданий первого тура для каждого участника составляет 240 минут. По итогам проведения первого тура определяются участники второго этапа, который пройдет с 27 ноября по 4 декабря. Результаты будут опубликованы до 17 декабря в личных кабинетах участников.

"Сегодня учитель должен уметь видеть любую задачу метапредметно, чтобы обучать этому детей. Олимпиада поможет педагогам раскрыть свой потенциал и в полной мере проявить навыки, необходимые в современном мире", - подчеркнул директор Корпоративного университета московского образования Валерий Тихонов.

Метапредметную олимпиаду "Московский учитель" проводят с 2014 года и количество участников ежегодно растет. В 2020 году в ней приняло участие свыше 13 тыс. педагогов столицы. В этом году организаторами выступают Корпоративный университет московского образования и Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования. Регистрация доступна на сайте университета до 7 ноября.