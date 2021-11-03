В двух городах Оренбургской области школьникам продлили каникулы и дистанционное обучение

ОРЕНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Оперативные штабы городов Орск и Бузулук Оренбургской области приняли решение о продлении каникул и сроков дистанционного обучения для школьников из-за ситуации с заболеваемостью ОРВИ и ковидом. Об этом сообщили в среду пресс-службы администраций муниципалитетов.

Уточняется, что школьникам Орска продлили каникулы, а Бузулука - дистанционное обучение.

"В связи со стабильно высоким уровнем заболеваемости ОРВИ среди детей, городской антиковидный штаб принял решение продлить осенние каникулы школьников до 9 ноября включительно, с 10 по 13 ноября организовать дистанционное обучение для учащихся пятых-девятых классов, в том числе для воспитанников учреждений дополнительного образования", - сказано в распространенном сообщении администрации Орска.

В Бузулуке, по данным местных властей, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и ковидом стабилизируется. Оперштаб принял решение о продлении сроков дистанционной формы обучения, чтобы закрепить результаты. "Именно поэтому на заседании штаба было принято решение для школьников 1-11 классов с 8 ноября на неделю продлить дистанционное обучение. Сохранить на указанный период эту форму обучения для учреждений СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС), за исключением практических занятий", - цитирует пресс-служба главу Бузулука Владимира Пескова.

Как ранее сообщал ТАСС, школьники Оренбурга приступят к занятиям в очном формате 8 и 9 ноября. При этом в школах создадут врачебные и фельдшерско-врачебные бригады, которые осмотрят каждого ребенка в первый день обучения. Также в ближайшие дни около 5 тыс. школьников Оренбургской области протестируют на скрытое носительство новой коронавирусной инфекции. Это будут учащиеся нескольких учреждений наиболее крупных городов - Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка и Бугуруслана, родители которых дадут согласие на исследования.