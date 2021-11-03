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Lancet — о "Спутнике Лайт", решение по нерабочим дням.
Lancet — о "Спутнике Лайт", решение по нерабочим дням.
Lancet — о "Спутнике Лайт", решение по нерабочим дням.
Lancet — о "Спутнике Лайт", решение по нерабочим дням.
Lancet — о "Спутнике Лайт", решение по нерабочим дням.
Пандемия COVID-19

Lancet — о "Спутнике Лайт", решение по нерабочим дням. Главное о коронавирусе за 3 ноября

© Александр Демьянчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 633 643 случая заражения, из них новых — 40 443. За сутки умерли 1 189 человек (максимум за пандемию), за весь период — 242 060.  
  • Lancet опубликовал результаты клинических испытаний "Спутника Лайт". Большинство побочных явлений у участников испытаний российской вакцины были мягкими или средними.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал при оценке избыточной смертности из-за коронавируса ориентироваться на данные Росстата и оперштаба. Так он прокомментировал публикацию Financial Times, согласно которой Россия стала одним из лидеров по избыточной смертности от ковида.
  • Тест на нaличие в крови aнтител к мембранному белку aденовируса Ad26, котoрый позволит убедиться, действительно ли человек прошел вакцинацию от COVID-19, разработали в Нaциональном исследовательскoм центре эпидемиолoгии и микробиолoгии им. Н.Ф. Гамaлеи.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 837 057 случаев заражения, из них новых — 6 827. Госпитализированы 1 536 человек.
  • В Москве и Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни. Подробнее о решениях в столице и регионах читайте здесь.
  • Московский городской педагогический университет с 15 ноября будет допускать студентов на очные занятия только при предъявлении QR-кода.
  • Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов.

Мир

  • Всего зафиксировано более 247,7 млн случаев заражения, умерли 5 017 214 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Более 3 млн человек заразились в мире за минувшую неделю, свыше 50 тыс. умерли. Число новых случаев инфицирования увеличилось за семь дней на 3%, а летальных исходов — на 8% (данные ВОЗ).
  • В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от пяти до 11 лет, сообщают СМИ.
  • При проведении испытаний вакцины Pfizer нашли нарушения.
Теги
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