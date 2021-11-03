Специалисты Росгеологии нашли в Сочи места с питьевой водой для строительства водозаборов

СОЧИ, 3 ноября. /ТАСС/. Специалисты Росгеологии провели в Сочи гидрогеологические исследования по поиску подземных источников питьевой воды и определили шесть мест для строительства новых водозаборов. Об этом в среду в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Несмотря на проведенную реконструкцию сетей перед Олимпиадой 2014 года, в Сочи существует проблема с центральной канализацией и водоснабжением. По данным городской администрации, особенно сложная ситуация в селах: без качественной питьевой воды находятся 48 из 80 населенных пунктов.

"Специалисты федерального ведомства Росгеология провели комплекс гидрогеологических исследований по поиску подземных источников питьевой воды. Определили несколько точек, где возможно строительство новых водозаборов и прокладка инженерной инфраструктуры. Это аулы Хаджико, Большой Кичмай, Тхагапш, сёла Алексеевка, Хлебороб, Красная Воля. По каждому объекту составлена смета и направлена в Минстрой России", - написал глава города.

Анализ территории показал, что запаса воды в Сочи хватает для качественного развития города. Вместе с тем на курорте поэтапно реализуют программу "Новый Сочи", которая подразумевает, в частности, масштабную реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения, а также прокладку новых труб. Программа рассчитана до 2030 года.

"Мероприятия по модернизации ресурсных систем позволят значительно улучшить инфраструктуру курорта, повысят качество и безопасность городской среды. Работа в этом направлении будет усилена", - добавил Копайгородский.

О ситуации

На юге России на протяжении последних нескольких лет наблюдается засуха. В 2020 году в Краснодарском крае возникла особенно сложная ситуация, пересохло большое количество природных водоемов. На несколько метров уменьшился уровень основной водной артерии Краснодарского края - реки Кубани, практически до критических значений обмелело Краснодарское водохранилище, а в окрестностях Сочи пересохли популярные среди туристов Агурские водопады. Из-за засухи в курортных городах региона в летний период вводились графики подачи воды.