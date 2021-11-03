Снижение числа вызовов бригад скорой помощи на 8% фиксируется в Курганской области

ТАСС, 3 ноября. Снижение количества вызовов бригад скорой помощи на 8% фиксируется по итогам недели в Курганской области. Врачи связывают это в том числе с увеличением числа вакцинированных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области по итогам совещания с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Салагаем, который находится в среду с рабочей поездкой в Кургане.

"В прошедшую неделю зафиксировано снижение вызовов бригад скорой помощи на 8%. По мнению врачей, на это могло повлиять и увеличение числа людей, прошедших вакцинацию, так как прививка предохраняет от тяжелых осложнений и последствий COVID-19. Однако ситуация остается сложной, вирус крайне опасен, дает серьезные последствия", - говорится в сообщении.

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 54% взрослого населения Курганской области.

Отмечается, что врачи обсудили ситуацию с профилактикой и лечением новой коронавирусной инфекции в регионе, рассмотрели сложные случаи и эффективность принимаемых мер.

"Совещание позволит выработать и принять меры, которые будут сдерживать рост заболеваемости и смертности. Сегодня наша задача - не допустить увеличения этих показателей. Я считаю, что в Курганской области есть все предпосылки, чтобы быть в "зеленой зоне" по ситуации с COVID-19 на карте Уральского федерального округа", - передает пресс-служба слова Салагая.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Курганской области ежедневный прирост случаев коронавируса превысил 200, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100. Власти увеличили число ограничительных мер: с 13 октября была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, а с 25 октября - обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, с 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей общественных мест, с 25 октября организации в сфере общепита могут работать до 23:00 (21:00 мск). В регионе введены досрочные школьные каникулы с 22 октября по 7 ноября, с 25 октября по 7 ноября на дистанционный формат переведены теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска. А с 8 по 14 ноября школьники уйдут на дистант, студенты вузов, колледжей и техникумов будут учиться с применением дистанционных технологий.

С 30 октября по 7 ноября - на период нерабочих дней в регионе - было приостановлено проведение развлекательных мероприятий в кафе, ресторанах и других организациях общепита, ограничено число участников банкетов и поминальных обедов. Полностью приостановлены работа зон общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, проведение спектаклей и концертов, прием посетителей в учреждениях культуры, предоставление услуг дополнительного образования в офлайн-формате, проведение спортивных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе. Также власти объявили о введении обязательной самоизоляции с 30 октября по 7 ноября для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных либо переболевших ковидом в течение последних шести месяцев.