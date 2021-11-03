Источник: среди депутатов Госдумы продолжается рост заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число случаев заболевания коронавирусом среди депутатов Госдумы продолжает расти, COVID-19 выявлен у замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева и члена фракции единороссов Раисы Кармазиной. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в Думе.

"Депутаты продолжают заболевать. Коронавирус выявлен у Андрея Исаева и Раисы Кармазиной", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ходе пленарного заседания палаты 19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что уже 13 депутатов заболели COVID-19. Председатель палаты также приводил данные, согласно которым 92% депутатов Госдумы имеют антитела от коронавируса - они либо вакцинировались, либо переболели COVID-19. Лидерами по вакцинации выступают фракции "Единая Россия" и ЛДПР - там без прививки лишь 5% депутатов. За ними идут фракции "Справедливая Россия - За правду" (10% непривитых), КПРФ (18%) и "Новые люди" (30%).