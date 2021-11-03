Школьники 5-11 классов и студенты в Тюменской области перейдут на удаленку до 13 ноября

ТЮМЕНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Школьники 5-11 классов, студенты колледжей и вузов будут переведены на дистанционное обучение в Тюменской области для предупреждения распространения коронавируса, сообщает в среду оперативный штаб региона.

"5-11 классы средних школ, учреждения среднего профессионального образования, высшие учебные заведения и учреждения дополнительного образования на период с 8 по 13 ноября переводятся на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что осенние каникулы у школьников 1-4 классов будут продлены. Замгубернатора региона Алексей Райдер уточнил, что они продлятся до 13 ноября. Детские сады будут работать с 8 ноября в обычном режиме.

За минувшие сутки зарегистрирован 341 случай заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксирован 71 801 случай, выздоровели 58 729 человек, полный курс вакцинации прошли 657 210. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 53,6%.