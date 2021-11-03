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Пандемия COVID-19
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Санитарные правила по работе учебных заведений в условиях пандемии продлили до 2024 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) <…> [продлить до 1 января 2024 года]", - говорится в документе.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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