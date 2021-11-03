На Ставрополье темпы вакцинации увеличились вдвое за последнюю неделю

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса на Ставрополье за последнюю неделю увеличились в два раза. Во вторник были привиты более 13 тыс. человек, это максимум с начала кампании, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

"За последнюю неделю темпы прививочной кампании увеличились в два раза. Вчера в крае зарегистрировано рекордное число прошедших иммунизацию - свыше 13 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резервы для продолжения прививочной кампании есть, в наличии свыше 238 тыс. доз вакцины. На днях ожидаются новые поставки из федерального центра.

"Сегодня уже можно оценить влияние вакцинации на течение болезни - согласно статистике, в крае заболевают не более 2% привитых", - сказано в пресс-релизе.

За все время пандемии в крае зарегистрировано 99 139 случаев заражения. В общей сложности от коронавируса на Ставрополье вылечились 77 038 пациентов, умерли 4 130 человек.