Опыт РКК в Ульяновской области по обучению соцработников будет распространен на всю страну

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Опыт подготовки социальных работников, медсестер и сиделок, организованный общественной организацией "Российский Красный Крест" (РКК) в Ульяновской области, планируют распространить на другие регионы. Об этом сообщила в среду директор департамента медико-социальных программ организации Олеся Назарова.

"В следующем году во многих региональных отделениях "Российского Красного Креста" мы будем открывать учебные центры как раз по модели, которая реализована в Ульяновском региональном отделении. Сейчас мы уже в 10 других пилотных регионах их открываем. Там пока минимальный набор программ образовательных по профессиональной подготовке - это социальный работник, младшая медицинская сестра по уходу и сиделка", - сказала она в ходе итогового форума Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество".

По словам заместителя председателя ОП Ульяновской области, председателя Ульяновского регионального отделения организации "Российский Красный Крест" Елены Сибагатулиной, обучение по этим программам рассчитано на 144 часа. "На сегодняшний день завели несколько специальностей. Тут, конечно, есть и социальные работники, и младшая медсестра по уходу за больными, инструктор, дезинфектор. <…> Мы готовили еще и санитаров, регистраторов, готовили инструкторов, готовили младших медсестер для ковидных госпиталей, сиделок, нянь социальных", - добавила она.

Кроме того, как отметила Сибагатулина, учебный центр готовит специалистов, которые могут выезжать на соседние территории для предоставления помощи. За это лето центр подготовил порядка 140 социальных работников, сообщила она.

Согласно информации на сайте "Российского Красного Креста", разработанная в 2015 году учебная программа "Уход за людьми с дефицитом самообслуживания" была одобрена Министерством труда и социальной защиты РФ в качестве дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. В настоящее время восемь региональных отделений организации имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности и оказывают образовательные услуги в социальной сфере. Образовательная деятельность осуществляется в рамках Федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Мероприятие проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.