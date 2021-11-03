Власти Брянской области продлили каникулы для школьников до 14 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Каникулы для учеников средней и старшей школы продлили в Брянской области до 14 ноября включительно. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

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"Установить, что в период с 8 по 14 ноября 2021 года (включительно) в Брянской области <…> устанавливаются каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих на территории Брянской области основное общее, среднее общее образование", - говорится в сообщении.

Также по 14 ноября обучающиеся, получающие среднее или дополнительное профессиональное образование, будут учиться в дистанционном формате. Ограничения распространяются на работу учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку.

Отмечается, что автошколы смогут продолжить работу в этот период.