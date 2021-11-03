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Наше будущее: перспективы развития социального предпринимательства в России

В 2019 году в России приняли закон, который закрепляет понятие "социальное предприятие" и наделяет такие организации рядом льгот и возможностей. Кто такие социальные предприниматели, что такое импакт-инвестирование и какие меры поддержки существуют для поддержки социального предпринимательства в России
© Фонд "Наше будущее"

Социальная направленность предпринимательства в Европе и Америке стала одним из приоритетов для бизнес-сообщества. Предприниматели задумываются о пользе деятельности их компаний для общества, а инвесторы живо интересуются импакт-инвестициями, цель которых – достижение социально значимого результата.

В России для реализации долгосрочных социально значимых программ и проектов, где могут быть применимы принципы социального предпринимательства, создан Фонд региональных социальных программ "Наше будущее".

Фонд учрежден в 2007 году российским бизнесменом, президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым и все это время регулярно проводит мероприятия по поддержке и продвижению социального предпринимательства, а также разрабатывает образовательные и финансовые программы. Среди его проектов - конкурс "Социальный предприниматель", премия "Импульс добра", лаборатория социального предпринимательства и другие. Подробнее о работе фонда – в серии материалов ТАСС: 

Общество 16 июля, 12:48
tass
Что нужно знать о социальном предпринимательстве и его перспективах в России
Общество 2 августа, 13:45
tass
Импакт-инвестиции: мировой опыт и перспективы
Общество 3 ноября, 18:16
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Определены лауреаты премии "Импульс добра" за 2021 год

 

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