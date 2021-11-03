Наше будущее: перспективы развития социального предпринимательства в России

Социальная направленность предпринимательства в Европе и Америке стала одним из приоритетов для бизнес-сообщества. Предприниматели задумываются о пользе деятельности их компаний для общества, а инвесторы живо интересуются импакт-инвестициями, цель которых – достижение социально значимого результата.



В России для реализации долгосрочных социально значимых программ и проектов, где могут быть применимы принципы социального предпринимательства, создан Фонд региональных социальных программ "Наше будущее".

Фонд учрежден в 2007 году российским бизнесменом, президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым и все это время регулярно проводит мероприятия по поддержке и продвижению социального предпринимательства, а также разрабатывает образовательные и финансовые программы. Среди его проектов - конкурс "Социальный предприниматель", премия "Импульс добра", лаборатория социального предпринимательства и другие. Подробнее о работе фонда – в серии материалов ТАСС: