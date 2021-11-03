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В Тульской области режим нерабочих дней не будут продлевать с 8 ноября

Темп роста заболеваемости COVID-19 в регионе снижается

ТАСС, 3 ноября. Нерабочие дни не будут продлеваться в Тульской области с 8 ноября. Об этом в среду по итогам заседания регионального оперативного штаба сообщается на сайте правительства региона.

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"С 8 ноября в Тульской области не будут продлеваться нерабочие дни", - говорится в сообщении.

По данным властей, уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 10% по сравнению с прошлой неделей. Заболеваемость пневмониями осталась на высоком уровне. Снижается темп роста заболеваемости COVID-19.

При этом губернатор Алексей Дюмин поддержал предложение руководства управления Роспотребнадзора о продлении после 7 ноября действия требования о допуске в фитнес-клубы, бассейны, а также на спортивные, культурные мероприятия только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода. Сходить в ресторан или кафе, заселиться в гостиницу можно также при наличии QR-кода. Кроме того, будут введены требования по предъявлению QR-кода при входе в торгово-развлекательные центры.

Власти также анонсировали проведение выборочных проверок QR-кодов на входах в учреждения и предприятия и введение обязательной самоизоляции для непривитых пожилых людей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области с начала пандемии зарегистрирован 60 871 случай заболевания, в том числе 265 - за последние сутки. Выздоровели 52 697 человек, отмечено 3 511 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета составляет более 47%.

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РоссияТульская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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