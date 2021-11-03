В центре Киева прошел митинг против обязательной вакцинации

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Митинг противников обязательной вакцинации от коронавируса, на который в центре украинской столицы собрались несколько тысяч человек, завершился без происшествий. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления столичной полиции.

"Мероприятия в центре столицы закончились. Правонарушения не зафиксированы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Участники акции протеста рано утром собрались на митинг под стенами парламента страны. Позже они фактически полностью заблокировали автомобильное движение в правительственном квартале Киева. Люди требовали отменить карантинные правила и запретить обязательную вакцинацию, под которую с 8 ноября подпадают работники сферы образования и чиновники.

Аналогичные акции прошли в среду в Одессе и Виннице.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, комментируя действия участников митинга, назвал их позицию "насмешкой над медиками и над семьями, которые потеряли своих родных из-за ковида". Он подчеркнул, что в реанимациях этот настрой быстро исчезает, а поддельные сертификаты о вакцинации перестают работать.

По последним данным, общее число зарегистрированных на Украине случаев заражения за все время пандемии достигло 2 979 086, умерли от осложнений 69 447 пациентов. Обе дозы вакцины получили почти 7,6 млн жителей страны.