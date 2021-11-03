Захарова: РФ и Казахстан едины в готовности наращивать усилия по пресечению нетерпимости

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Москва и Нур-Султан едины в готовности наращивать усилия по противодействию национальной нетерпимости на территории двух стран, в частности, посредством адресной работы с российско-казахстанской молодежью и экспертным сообществом. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что на нынешнем этапе отношения России и Казахстана носят "особо привилегированный союзнический характер". "Мы при этом внимательно следим за любыми появлениями нетерпимости по национальному признаку на бытовом уровне. С руководством Казахстана мы едины - и здесь не должно быть никаких сомнений - в том, чтобы наращивать совместные усилия по профилактике реагирования на такие проявления, вести адресную работу с молодежью двух стран, взаимодействовать по линии ученых и экспертов, использовать все возможные средства и ресурсы, задействовать весь потенциал", - отметила официальный представитель МИД.

При этом дипломат обратила внимание, что "в медиапространстве ведется дискуссия" о судьбе приговоренного казахстанским судом к семи годам тюрьмы правозащитника Ермека Тайчибекова, известного пророссийскими взглядами и выступлениями в защиту русского языка. Захарова напомнила, что Тайчибеков осужден по 174-й статье УК Казахстана за разжигание национальной розни и проходит по соответствующему обвинению повторно, при этом правозащитник обратился к российской стороне с ходатайством о предоставлении ему российского гражданства.

"Суть в том, что в соответствии с федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62 отклоняются заявления о приеме в гражданство нашей страны, поданные лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений на территории Российской Федерации или за ее пределами, либо теми, кто преследуется в уголовном порядке в иностранных государствах за преступления, признаваемыми таковыми в соответствии с нашими российскими законами, - пояснила Захарова. - Таким образом, в настоящий момент удовлетворить ходатайство данного гражданина не представляется возможным".

Дипломат не оставила без внимания и другой эпизод с судебным преследованием россиянина на территории Казахстана. Она указала на дело Виктора Балашова, который обвиняется в том, что на посту "руководителя совместного предприятия" совершил действия, подпадающие под статью о присвоении или растрате вверенного чужого имущества. "Впоследствии местная прокуратура переквалифицировала деяния на статью 194 ("Вымогательство"). Сотрудникам генерального консульства России в Алма-Ате удалось организовать встречу с Виктором Балашовым. В ходе беседы задержанный жалоб на содержание и на нарушение его прав и законных интересов не высказывал, на вопросы относительно состояния здоровья проинформировал об ухудшении зрения, низком качестве лекарств, которые ему предоставляются в медицинской части учреждения", - отметила официальный представитель МИД.

"Наши дипломаты довели до [сведения] начальника следственного отдела Департамента внутренних дел Алма-Аты о необходимости соблюдения прав и законных интересов россиянина, - продолжила она. - Генеральное консульство России неоднократно обращалось в судебные инстанции об изменении меры пресечения, а также проведения медицинских мероприятий. Частично эти обращения были выполнены. <...> Генеральное консульство находится в постоянном контакте с родственниками и адвокатом подследственного".