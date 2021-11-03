На Ставрополье в нерабочие дни число госпитализаций уменьшилось на 15%

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом на Ставрополье сократилось на 15% за период объявленных нерабочих дней. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Система здравоохранения края уже ощущает на себе положительный эффект от объявленных президентом РФ нерабочих дней - в сравнении с прошлой неделей снизилась нагрузка на больницы региона. В частности, уменьшилось на 15% число госпитализаций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в то же время более сложное течение болезни у пациентов в нынешнюю волну пандемии требует более значительных ресурсов - кадровых и материальных. Так, ежедневная потребность больниц в медицинском кислороде увеличилась на 35%.

За все время пандемии в крае зарегистрировано 99 139 случаев заражения. В общей сложности от коронавируса на Ставрополье вылечились 77 038 пациентов, умерли 4 130 человек.