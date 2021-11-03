В Пензенской области разрешили работу розничных рынков и ярмарок с 3 ноября

ПЕНЗА, 3 ноября. /ТАСС/. Работа розничных рынков, ярмарок и целого ряда магазинов непродовольственных товаров в Пензенской области, приостановленная с 30 октября, вновь разрешена с 3 ноября. Соответствующее постановление подписал в среду глава региона Олег Мельниченко, сообщили в пресс-службе правительства области.

На период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Пензенской области была приостановлена работа объектов общепита, розничных объектов торговли, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов непродовольственных товаров первой необходимости. Магазины стройматериалов можно посетить при предъявлении QR-кода или справки о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании.

"Разрешается работа розничных рынков, ярмарок, расположенных на открытых площадках, а также мест для осуществления гражданами торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства", - отмечается в сообщении.

Кроме того, со среды разрешено возобновить работу магазинам, продающим медицинские, ортопедические и оптико-офтальмологические изделия, включая сборку и ремонт очков, торговым точкам по продаже печатных СМИ, телекоммуникационного оборудования, включая мобильные телефоны, предметов культового и религиозного назначения, похоронных принадлежностей.

Доступ по QR-кодам и справкам о медотводе разрешается не только в магазины стройматериалов, но и в объекты торговли, где продаются цветы и растения, семена, удобрения, домашние животные и корма для них. Для проверки подлинности QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 рекомендовано использовать мобильное приложение "Госуслуги. Стоп коронавирус", отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября в Пензенской области приостановлено проведение физкультурных и спортивных, досуговых мероприятий, для посетителей не работают театры, кинотеатры, концертные залы. Допуск в музеи, фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, парикмахерские, салоны красоты осуществляется по QR-коду. В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 81 317 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 080 пациентов выздоровели, 3 599 человек умерли.