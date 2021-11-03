Губернатор Калужской области поручил ускорить выдачу результатов тестов на ковид

КАЛУГА, 3 ноября. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил ускорить выдачу пациентам результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в среду в своем Telegram-канале .

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Калужскую область в числе регионов, граждане которых чаще всего обращаются на горячую линию Роспотребнадзора с жалобами на задержку выдачи результатов тестов на коронавирус. По ее словам, административные расследования начаты по каждому случаю задержки.

"По данным ЦУР, много жалоб на проблему получения результата ПЦР-теста. Минздраву поручил навести порядок. В лаборатории материал для исследования должен доставляться в день сдачи теста", - написал Шапша.

Кроме того, глава региона распорядился тщательно проверять каждое конкретное сообщение о перебоях с лекарствами, отметив, что в аптеках и стационарах области медикаментов достаточно. "Также были жалобы на очереди из карет скорой помощи в приемное отделение "инфекционки". В ближайшее время мощности приемного отделения будут увеличены вдвое. Для недопущения перебоев с медицинским кислородом на базе инфекционной больницы будет установлен еще один кислородный газификатор на 8 куб. м", - сообщил Шапша.

Всего с начала пандемии в Калужской области выявлено 53 тыс. заболевших коронавирусом, из них 185 - за последние сутки, 865 умерли. В регионе действует постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, под которое подпадает свыше 300 тыс. человек. В настоящий момент в регионе привито свыше 400 тыс. человек, что составляет 61,3% от плана.