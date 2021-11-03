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QR-код не будут требовать в центрах "Мои документы" в Кировской области с 8 ноября

Местные жители могут обратиться за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ по предварительной записи

КИРОВ, 3 ноября. /ТАСС/. QR-код, подтверждающий вакцинацию против коронавируса или факт перенесенного заболевания, не будут требовать в центрах "Мои документы" в Кировской области с 8 ноября, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

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С 30 октября для посещения центров "Мои документы" в Кировской области требовалось предъявление QR-кода.

"С 8 ноября 2021 года центры "Мои документы" Кировской области переходят к работе в прежнем режиме. Кировчане могут обратиться за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ по предварительной записи без обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесенного в течение последних шести месяцев указанного заболевания", - говорится в сообщении.

В режиме текущей очереди можно будет забрать готовые документы, получить услуги Росреестра, зарегистрироваться на платформе "Умные услуги", а также зарегистрироваться на портале госуслуг, восстановить и подтвердить учетную запись, распечатать QR-код.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 64,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 58,2 тыс. человек выздоровели, 608 умерли. Иммунитет против ковида сформирован более чем у 39,8% жителей области.

Теги
РоссияКировская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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