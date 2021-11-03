Ведущий вуз Псковской области из-за пандемии продлил на неделю дистанционное обучение

ПСКОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Ведущий вуз Псковской области - Псковский государственный университет (ПсковГУ), который является опорным вузом региона, объявил о продлении на неделю дистанционного обучения для студентов. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.

"Дистанционное обучение в ПсковГУ продлено на неделю. Студенты Псковского государственного университета продолжат обучение в дистанционном формате в течение еще одной недели, с 8 по 13 ноября. Очные занятия возобновятся для студентов института инженерных наук и медицинского факультета института медицины и экспериментальной биологии", - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, студенты ПсковГУ перешли на дистанционное обучение 25 октября.

Опорный вуз Псковской области, Псковский государственный университет (ПсковГУ), является ведущим и самым крупным образовательным учреждением в регионе. Всего в вузе обучаются порядка 3 тыс. студентов. В 2020 году вуз впервые принял студентов из стран Африки, в том числе из Нигерии, Египта и Чада. За счет этого вуз более чем в два раза расширил географию стран мира, граждане которых поступили на различные образовательные программы. Среди студентов вуза также граждане Йемена, Иордании, Ирака, Китая, Марокко, Руанды, Сирии, Афганистана. В списке студентов также значатся граждане Македонии, Вьетнама, Сенегала, Индии, а также стран восточной Европы и государств СНГ.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 58 887, 50 486 человек выздоровели, 924 умерли. До 7 ноября приостановлена работа учреждений культуры. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в регионе введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.