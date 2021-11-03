Сторонники Саакашвили проводят очередной митинг у тюрьмы в Рустави

ТБИЛИСИ, 3 ноября. /ТАСС/. Представители грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники в среду проводят очередной митинг у тюрьмы города Рустави, в которой отбывает наказание экс-президент страны Михаил Саакашвили. Трансляцию демонстрации в прямом эфире ведет телеканал "Мтавари архи".

Сторонники Саакашвили, который больше месяца назад объявил голодовку в тюрьме, требуют от властей перевести его в больницу. Они также настаивают на его освобождении, так как считают его арест незаконным. На митинге выступают деятели культуры, поддерживающие бывшего грузинского лидера.

Автомобильная дорога около тюрьмы перекрыта. На месте дежурят усиленные наряды полиции.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты категорически против этого. Они настаивают, чтобы бывшего лидера отправили в частную клинику.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет. В последнее время Саакашвили проживал на Украине и имеет украинское гражданство.