Руководство Роспотребнадзора посетит регионы с наиболее сложной эпидемической ситуацией

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Руководящий состав центрального аппарата Роспотребнадзора посетит регионы РФ с наиболее сложной эпидемической ситуацией для оказания им практической и методической помощи, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

"По поручению президента РФ организован выезд в субъекты руководящего состава центрального аппарата Роспотребнадзора для оказания практической и методической помощи субъектам Российской Федерации с наиболее сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ведомства уже оказали помощь в Смоленской, Брянской, Архангельской и Орловской областях, а также в Республике Карелия. В настоящий момент они работают в Новгородской и Курской областях.

Эксперты Роспотребнадзора оценивают соблюдение ограничительных мер, введенных в регионах, и механизмы контроля за их исполнением, режимы дезинфекции в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, принципы контроля QR-кодов на объектах, контроль по соблюдению режима изоляции лицами старше 60 лет, охваты тестированием и соблюдение сроков выдачи результатов, ход вакцинации.

Противочумные учреждения Роспотребнадзора ведут анализ и оценку готовности микробиологических лабораторий, проводящих исследования на COVID-19 для обеспечения биологической безопасности при наращивании объемов тестирования в 11 регионах РФ. Также обеспечивается оказание практической и методической помощи лабораториям.