МВД разработало порядок идентификации иностранцев по документам с электронным носителем

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. МВД подготовило порядок использования документов в виде карт с электронным носителем для идентификации с помощью биометрических данных трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

"Приказываю утвердить порядок использования органами государственной власти документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства, прибывшим в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности, обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации, для идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных", - говорится в документе.

Кроме того, в документе речь идет также о порядке использования временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ, вида на жительство иностранного гражданина или патента, выданных в форме карты с электронным носителем информации. Согласно проекту МВД, каждый из указанных документов может использоваться в течение 10 лет с даты записи на электронный носитель информации биометрических персональных данных. Проверка уполномоченным должностным лицом органа госвласти документов с электронными носителями информации может осуществляться только при личном присутствии иностранного гражданина или лица без гражданства путем обработки биометрических персональных данных. В случае выявления несоответствия персональных данных, содержащихся в каждом из документов, об этом сразу сообщается в территориальный орган МВД России.

"Должностные лица органов государственной власти несут предусмотренную законодательством РФ ответственность за нарушение законодательства РФ в области персональных данных", - отмечается в проекте приказа. Планируется, что настоящий документ вступит в силу с 29 декабря 2021 года.