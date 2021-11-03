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Пандемия COVID-19
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МГУ с 8 ноября вернется к очным занятиям с частичной удаленкой

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова с 8 ноября возвращается к очным занятиям с частичным применением дистанционных образовательных технологий, соответствующий приказ в среду подписал ректор МГУ Виктор Садовничий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Начиная с 8 ноября 2021 года приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае осложнения эпидемиологической ситуации предусмотрен перевод учебного процесса на определенных факультетах на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии с сохранением надлежащего качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПандемия COVID-19
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