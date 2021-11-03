РКН требует от Facebook снять ограничения с аккаунта кабмина Севастополя в Instagram

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор направил требование в адрес компании Facebook снять ограничения с официального аккаунта правительства Севастополя в Instagram, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием незамедлительно снять все наложенные ограничения и пояснить причины их введения. В письме отмечается, что данные действия администрации социальной сети Instagram нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что социальная сеть Instagram заблокировала официальный аккаунт правительства города по причине "чрезмерной активности". В пресс-службе отметили, что страницу восстановить не удалось. На аккаунт правительства были подписаны около 10 тыс. пользователей. В настоящее время заведена новая страница.