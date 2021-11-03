В Северной Осетии могут появиться образовательные центры по изучению китайского языка

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 ноября. /ТАСС/. Образовательные центры по изучению китайского языка могут появиться в Северной Осетии. Такое предложение озвучил на встрече с главой республики Сергеем Меняйло и директором по внешней связи китайской международной инвестиционной корпорации "Хуамин" Ван Ялином заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев.

"Интерес сегодня растет по всей России к изучению китайского языка, и в этой связи возможно предложить создание в республике образовательных центров, продвижение программных проектов. Тот позитивный опыт, который есть у китайской стороны, мы готовы применить в республике с тем, чтобы Северная Осетия была вовлечена в процесс стратегического партнерства. Потенциал колоссальный - с точки зрения двусторонних отношений и потенциальных ресурсов", - сказал Санакоев.

Глава Северной Осетии отметил открытость региона для налаживания взаимовыгодного сотрудничества и выразил уверенность в необходимости искать как можно больше точек соприкосновения в самых разных сферах деятельности.

"Мы открыты, готовы к любому взаимовыгодному сотрудничеству, к тому же у нас есть сложившиеся исторические связи и налажен определенный обмен опытом с китайской стороной. Поэтому готовы к конструктивному диалогу. Надо определить те направления, которые будут интересы, а дальше уже в рабочем порядке можно обсудить перспективы более детально", - сказал Меняйло.

Рассматривались возможности сотрудничества в сельском хозяйстве, в частности в таких направлениях, как переработка, упаковка и хранение. "В Китае есть хорошие технологии, которыми мы готовы делиться. Кроме того, можно поставлять и сельскохозяйственную технику для аграриев Северной Осетии, малого и среднего бизнеса на выгодных лизинговых условиях", - сказал Санакоев.

Китайская Международная Инвестиционная Корпорация "Хуамин" была создана в 2002 году. Компания занимается инвестированием в строительство и управлением Китайского делового центра в Москве. В настоящее время компания "Хуамин" имеет представительство в Москве, а также зарегистрировало в Москве четыре компании, деятельность которых охватывает рестораны премиум класса, туризм, культурный обмен, торговлю товарами, представление интересов и консультирование, сервисное обслуживание. Каждое направление деятельности имеет прекрасные перспективы для развития.