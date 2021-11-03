В Дагестане выделили почти 205 млн рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана выделили почти 205 млн рублей медикам, участвующим в вакцинации от COVID-19. Ранее о данном решении руководства республики заявил глава Дагестана Сергей Меликов, сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"На обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медикам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции в Дагестане, выделено 204,7 млн рублей. Соответствующее распоряжение сегодня подписал председатель правительства республики Абдулпатах Амирханов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства на эти цели министерству здравоохранения республики выделены из резервного фонда правительства Республики Дагестан.