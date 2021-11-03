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Роскомнадзор потребовал разблокировать ролики с гимном России в Instagram

Требование касается видео, которые содержат "гимн Российской Федерации либо его фрагменты"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор направил требование в компанию Facebook разблокировать ролик канала "Вести Алтай" с гимном РФ, размещенный на его странице в Instagram. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн Российской Федерации либо его фрагменты, и проинформировать об этом Роскомнадзор", - говорится в сообщении.

В письме ведомства отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. "Блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна Российской Федерации, недопустима", - добавили в Роскомнадзоре.

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