Власти Чечни планируют привлекать студентов из регионов для контроля за дорожными работами

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики рассматривают возможность привлечения к общественному контролю за дорожными работами в регионе студентов вузов из других субъектов РФ, сообщил заместитель министра автомобильных дорог республики Мовсар Исабаев в ходе итогового форума Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество".

"Мы считаем, что привлечение к общественному контролю студентов профильных специализаций - это хорошая практика. Наверное, во многих регионах есть колледжи, вузы, где учат дорожному ремеслу. Конечно, очень важно наладить с ними контакты и пригласить их в общественные контролеры", - сказал Исабаев.

По его словам, к общественному контролю за качеством дорожных работ в регионе уже привлекаются студенты, которые обучаются на территории республики. "Выпускаясь из вуза, ребята покидают нас, имея не только практику, которую они проходят обычно по своей учебной программе, но и, выезжая на место, они уже подготовлены к определенной степени технологиям производства работ, они знают часть технической документации", - пояснил замминистра.

Также, по его словам, в этом году республика закупила новое оборудование для контроля за дорожным покрытием. На эти цели было потрачено около 20 млн рублей.

Ранее власти Чечни сообщали, что планируют в 2021 году отремонтировать в регионе дороги общей протяженностью 86 км по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общий объем финансирования должен был составить около 1,3 млрд рублей.