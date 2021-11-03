Саудовская Аравия одобрила использование вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии одобрили использование вакцины против нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом говорится в заявлении саудовского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, опубликованном в среду на сайте ведомства.

"Решение об утверждении властями использования вакцины в возрастной группе от 5 до 11 лет основано на данных, предоставленных компанией-производителем. Препарат соответствует особым нормативным требованиям, включая клинические испытания и практические результаты для оценки эффективности и безопасности вакцины", - подчеркивается в сообщении.

Вакцинация в королевстве началась в декабре прошлого года, она объявлена добровольной и бесплатной. При этом привиться могут как подданные Саудовской Аравии, так и резиденты из числа иностранных граждан.

Власти страны одобрили для применения на территории королевства, помимо препарата Pfizer-BioNTech, вакцины производства американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также китайские препараты Sinopharm и Sinovac Biotech.

По последним данным, в Саудовской Аравии с населением 34,2 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 548 760 случаев вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19, притом 537 690 человек уже выздоровели, 8 799 пациентов умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в королевстве сделано 46 097 807 прививок от коронавируса.