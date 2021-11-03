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Вывешенный в Риге во время ЧМ по хоккею бело-красно-белый флаг продали на eBay за $12 600

Деньги от продажи этого флага пойдут на благотворительность

РИГА, 3 ноября. /ТАСС/. Бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией, который был вывешен во время проходившего в Риге чемпионата мира по хоккею, был продан на аукционе на платформе eBay за $12 600. Об этом в среду сообщает местный портал Delfi.

"Мэр Риги позаимствовал этот флаг у политически репрессированных белорусских оппозиционеров, которые в то время жили в Латвии и, надеюсь, живут здесь до сих пор", - рассказал советник градоначальника по вопросам коммуникации Алексис Золднерс, объясняя, как флаг попал на аукцион. По его словам, Рижская дума в этом процессе не участвовала.

Все деньги от продажи этого флага пойдут на благотворительность - их перечислят белорусскому оппозиционному Фонду спортивной солидарности.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, реагируя на инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживали участвовавшие в проходившем в городе чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это было сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

После инцидента в Риге, который в Минске расценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать его об аналогичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.

В конце мая генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил о возбуждении уголовного дела против Ринкевичса и Стакиса. Уголовное дело было возбуждено за действия, направленные на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности.

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