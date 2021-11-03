Reuters: суд постановил, что задержанное британское судно может покинуть порт Гавра

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Французский суд постановил, что задержанный на прошлой неделе в территориальных водах республики британский траулер может покинуть порт Гавра. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката.

"Британский рыболовный траулер может покинуть порт, его капитану не придется вносить залог", - пишет агентство.

Согласно сообщению французского министра по делам моря Анник Жирарден, 27 октября морская жандармерия при осуществлении стандартных проверок в Ла-Манше составила протоколы о нарушениях в отношении двух британских траулеров. По ее словам, экипаж первого судна получил предупреждение, так как не подчинился требованиям жандармов, которые намеревались подняться на борт с целью осмотра. Второе судно было направлено в порт Гавра и передано правоохранительным органам, так как у него не имелось разрешения на лов рыбы.