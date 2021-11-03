Медики санаториев в Ессентуках будут помогать в поликлиниках с коронавирусными пациентами

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Терапевты ессентукских санаториев будут помогать коллегам в поликлиниках в связи с увеличением нагрузки из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Их оформят на внешнее совместительство и дадут положенные выплаты, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации города.

"Ситуация в нашей поликлинике очень сложная. Нагрузка колоссальная. В день минимум 400 обращений. Врачей не хватает, многие специалисты заболели. У нас не остается другого выхода, как подключить к борьбе с коронавирусной инфекцией терапевтов из наших санаториев и частных клиник. Сегодня весь день ведем переговоры с главными врачами здравниц", - отметил глава города Александр Некристов, слова которого цитируются в сообщении.

Он сообщил, что все врачи, которые возьмут часы приема амбулаторных пациентов, будут оформлены на внешнее совместительство и получат все положенные выплаты.

"Также дал распоряжение, что с сегодняшнего дня все служебные машины администрации города будут закреплены за поликлиникой. Это поможет волонтерам ускорить процесс доставки лекарств больным коронавирусной инфекцией", - добавил глава курорта.

По данным пресс-службы, докторов поликлиники недостаточно, чтобы обрабатывать все заявки на вызовы к больным коронавирусом и принимать пациентов амбулаторно. Также многие специалисты, находятся на больничном.