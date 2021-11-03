Вывоз птицы из районов Тюменской области, где был карантин по гриппу, запрещен на 90 дней

ТЮМЕНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Вывоз птицы и яиц с территорий четырех районов Тюменской области, где вводился карантин по птичьему гриппу, запрещен на 90 дней. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой губернатора региона.

"Вывоз птиц и инкубационного яйца с территорий эпизоотических очагов и угрожаемых зон, на которых вводился карантин по птичьему гриппу, запрещается в течение 90 дней после отмены карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор. В пресс-службе добавили, что карантин по высокопатогенному гриппу птиц отменили в населенных пунктах на территории Бердюжского, Тюменского, Казанского и Исетского районов.

За последний месяц в регионе наблюдается сложная обстановка из-за птичьего гриппа. Из-за очага птичьего гриппа на птицефабрике "Боровская" под Тюменью все поголовье птиц в количестве 4,3 млн штук уничтожают.