Ученые нашли под Курганом кости первобытного бизона

ТАСС, 3 ноября. Ученые и дайверы нашли в реке Тобол под Курганом кости первобытного бизона уникального вида. Об этом сообщили в среду на сайте Свердловского областного отделения Русского географического общества.

"На окраине Кургана найден уникальный вид первобытного бизона. Мамонтовая фауна расположена на окраине города Кургана, на дне реки Тобол. Река, размывая мягкие породы, обнажила остатки ископаемых позвоночных. Большинство находок сделаны на расстоянии 1 км на дне реки, на глубине 2-3 м в пределах поселка Вороновка. Вид Bison X определен учеными из Германии и России по результатам анализа древней ДНК из кости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по мнению кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павла Косинцева, результаты анализа ДНК из костей представителей рода Bison с территории Западной Европы, Кавказа, Урала и Западной Сибири показали, что в составе этого рода в позднем плейстоцене существовало два генетических вида - первобытный бизон (Bison priscus) и новый вид, который получил предварительное название Bison X. "Это ранее неизвестный науке гибрид первобытного степного бизона и самки тура, который вымер в конце плейстоцена. Предположительно, он появился около 120 тыс. лет назад. Внешне кости бизона Х, первобытного бизона и зубра неотличимы", - отмечается в сообщении.

Как сообщают в отделении РГО, два вида бизонов существовали одновременно, но жили на разных ландшафтах и имели разные пищевые предпочтения.

"Кости мамонтовой фауны накапливались в этом местонахождении на протяжении более, чем 20 000 лет. Это установлено по результатам радиоуглеродного датирования. Собранный палеонтологический материал позволяет ученым описать историю экосистем региона на протяжении периода вымирания мамонтов и мамонтовой фауны на Земле", - говорится в сообщении.

Ближайшая экспедиция по сбору палеонтологического материала на Тобол планируется в ноябре.

О месте

Ранее на Тоболе дайверы и члены Русского географического общества (РГО) в ходе совместной экспедиции впервые нашли череп шерстистого носорога возрастом около 50 тыс. лет, как сообщал ТАСС возглавляющий экспедицию руководитель дайв-центра "Тритон" Сергей Кондрашин.

"Костяная линза", как называют место исследователи, открыта дайверами в 2004 году, на этой территории в эпоху плейстоцена (2,5 млн лет - 11,7 тыс. лет) обитали мамонты, бизоны и различные копытные. На этой же территории в Кайнозойскую и Мезозойскую эры (160-29 млн лет назад) находился Тургайский пролив Западно-Сибирского моря. В настоящее время река Тобол в этом месте размыла мягкие отложения и обнажила как участки дна древнего пролива, так и более поздние останки животных эпохи плейстоцена.

Также в 2020 году ученые совместно с дайверами нашли на "костяной линзе" часть рога гигантского оленя мегалоцероса, кости мамонта, древней лошади тарпана и сайги. В январе 2015 года на дне Тобола впервые был найден фрагмент керамического сосуда эпохи неолита, что помогло открыть новую, ранее неизвестную неолитическую стоянку древнего человека.