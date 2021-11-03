Кадыров вручил медаль занимавшему должность министра транспорта региона главе АО "Глонасс"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" занимавшему ранее должность главы минтранса региона генеральному директору АО "Глонасс" Игорю Милашевскому, говорится на сайте компании.

Милашевский занимал должность министра транспорта и связи Чечни с 2004 по 2007 годы. За это время в регионе была реализована масштабная программа по восстановлению и модернизации инфраструктуры транспорта и коммуникационных систем.

"Рамзан Кадыров наградил генерального директора АО "Глонасс" Игоря Милашевского медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". Награда присуждена за высокие достижения в сфере развития государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в Чеченской Республике", - говорится в сообщении.

Милашевский также работал советником министра связи и массовых коммуникаций РФ, возглавлял департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Ранее он занимал должности директора службы развития операций, коммерческого директора, вице-президента по маркетингу и продажам ОАО "Вымпелком" и дочерних компаний группы "Вымпелком". Генеральным директором АО "Глонасс" был назначен 3 июля 2018 года.