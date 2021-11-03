Школьников Свердловской области отправили на дистанционное обучение до 13 ноября

ТАСС, 3 ноября. Школьников Свердловской области перевели на дистанционное обучение, соответствующий режим будет действовать с 8 по 13 ноября включительно. Новая мера распространяется на учащихся 5-11-х классов, говорится в опубликованном в среду приказе министерства образования и молодежной политики области.

"Приказываю: организовать учебный процесс для обучающихся 5-11-х классов с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии)", - говорится в документе, подписанном и. о. министра Юрием Зеленовым.

В приказе уточняется, что учебный процесс для обучающихся 1-4-х классов будет проходить в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Также перевод обучающихся на дистант с 8 по 13 ноября должны обеспечить руководители государственных профессиональных образовательных организаций области.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. По данным на 3 ноября, был зарегистрирован 721 случай заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 159 533, выписаны 143 473 человека, умерли 7 560.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Свердловской области. В регионе действует система QR-кодов. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.