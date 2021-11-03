Минздрав заявил, что число пунктов вакцинации в Воронежской области необходимо увеличивать

ТАСС, 3 ноября. Количество пунктов для вакцинации в Воронежской области необходимо увеличивать из-за высокого спроса у жителей региона. Такое заявление по итогам рабочей поездки в область сделал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"Поговорили о том, что нужно будет сделать в ближайшие дни в первую очередь. Это, безусловно, провести те мероприятия, которые связаны с открытием дополнительных пунктов вакцинации, потому что востребованность высокая", - сказал он, не уточнив количество необходимых пунктов.

Замминистра добавил, что в целом система здравоохранения в регионе в части организации помощи пациентам с ковидом работает удовлетворительно, запас лекарств достаточный. Однако при этом в данных условиях "нельзя испытывать систему на прочность". "Важна не только часть, связанная с лечением забелевших, но и важны профилактические меры", - добавил Камкин.

С начала пандемии в регионе выявлено 156 636 случаев заражения коронавирусом, в том числе 800 - за последние сутки. Всего выздоровели 119 532 человека, 7 415 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявлены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, первую прививку сделали 972 965 человек, в том числе двукратно 824 783 (64,1% от общего плана по вакцинации 80% взрослого населения - 1 516 376 человек), ревакцинацию прошли 93 250 человек. В регионе создано 8 416 койко-мест для пациентов с коронавирусом, из них на утро среды занято 6 797, или 80,7%.