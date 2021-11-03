В Петербурге полиция отпустила блогеров, украсивших новогодней атрибутикой Аничков мост

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Полицейские Петербурга отпустили троих мужчин, которые утром в среду устроили небольшой перформанс и натянули на руки скульптур Аничкова моста красные новогодние варежки. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Трое задержанных после профилактической беседы были отпущены домой", - сообщили в пресс- службе.

Необычный наряд в среду утром появился у скульптур, стоящих на Аничковом мосту и перед Центральным выставочным залом "Манеж". В городском комитете по культуре отметили, что о случившемся узнали от СМИ, ничего против подобных акций не имеют, но только если они согласованы и не наносят вреда объектам культурного наследия.

"Комитет открыт к диалогу по вопросам современного искусства. Различные инсталляции и арт-объекты регулярно появляются в центре города и других локациях. Но подобные проекты обсуждаются и прорабатываются заранее. Тем более, что скульптурные композиции у Манежа и на Аничковом мосту являются памятниками и охраняются государством", - рассказали в пресс-службе комитета в официальной группе во "ВКонтакте"

В пресс-службе также добавили, что без специалистов любое вмешательство могло привести к повреждениям. Молодые люди могли неаккуратно взобраться на скульптуры и повредить их своими действиями.

"В ближайшее время реставраторы Государственного музея городской скульптуры осмотрят объекты. К сожалению, происходят случаи, когда от скульптур отламывают детали, обливают краской, иногда даже устанавливают на них мангалы. Поэтому, когда кто-то пытается каким-то образом воздействовать на памятник, очень сложно определить, насколько безобидна его цель. А любое причинение вреда или ущерба памятникам строго преследуется по закону", - пояснили в комитете по культуре.