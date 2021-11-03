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Пандемия COVID-19

Росздравнадзор предложил сообщать в прокуратуру о медработниках-антипрививочниках

В письме в территориальные органы говорится, что после передачи информации в правоохранительные органы необходимо в течение трех дней письменно уведомить об этом ведомство
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предложением сообщать в прокуратуру сведения о гражданах, которые принимают участие в антипрививочной кампании. Об этом в среду сообщается на сайте medvestnik.ru.

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В письме Росздравнадзора, существование которого подтвердили ТАСС в ведомстве, предлагается выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции". Также в письме отмечено, что о таких гражданах следует сообщать в прокуратуру и "следственные органы субъекта".

На сайте уточняется, что особое внимание служба поручила обращать на медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании, если их деятельность имеет признаки правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан") и 207.2 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия").

Отмечается, что после передачи информации в правоохранительные органы необходимо в течение трех дней письменно уведомить об этом Росздравнадзор.

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