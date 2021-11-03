Жители Чувашии смогут частично возместить затраты на оборудование при догазификации домов

ТАСС, 3 ноября. Глава Чувашии Олег Николаев принял решение о частичной компенсации затрат в 2021 и 2022 годах на приобретение оборудования при догазификации частных домов многодетным семьям, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, труженикам тыла, детям войны и другим льготным категориям граждан. Об этом говорится в указе, опубликованном в среду на официальном портале органов власти республики.

Ранее глава Чувашии на совещании с руководителями Минстроя, Минтруда и Минфина республики рассмотрел вопрос поддержки льготных категорий граждан по программе догазификации. По словам Николаева, предложенные меры должны помочь обеспечить нуждающимся подведение газа до конечной точки - газовой плиты.

"Установить в 2021 и 2022 годах инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, ветеранам труда и ветеранам труда Чувашской Республики, труженикам тыла, гражданам, которым присвоен статус "дети войны", меру государственной поддержки по газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в виде компенсации части затрат на приобретение газоиспользующего оборудования, приборов учета газа", - отмечается в документе.

Этой мерой поддержки смогут воспользоваться жители, которые являются собственниками домовладений и не имеют другого жилья. По предварительным расчетам Минтруда и Минстроя Чувашии, льгота коснется более 170 домовладений из поданных на данный момент свыше 2,7 тыс. заявок, прием которых продолжится до конца действия программы в 2022 году.

По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Павла Данилова, компенсация позволит наиболее нуждающимся категориям населения одновременно провести газ в дома, приобрести и установить все необходимое оборудование. "Таким образом, мы сможем охватить большее количество людей в рамках программы догазификации и увеличить темпы ее проведения", - привели слова министра в пресс-службе администрации главы республики.

Минтруд Чувашии к 1 декабря разработает порядок предоставления выплат.

О программе

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ бесплатно подведут к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.