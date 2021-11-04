День народного единства в России отметят онлайн

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Регионы России отмечают 4 ноября День народного единства, в этом году большая часть праздничных мероприятий пройдет в онлайн-формате из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и периодом нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. Россиян в режиме онлайн ждут выставки, флешмобы, фестивали, лекции, где расскажут о народах страны и их богатой культуре.

Президент России Владимир Путин в День народного единства посетит с рабочей поездкой Севастополь. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства возложит цветы к мемориальному комплексу в Севастополе, посвященному окончанию Гражданской войны, а также встретится с губернатором города Михаилом Развожаевым. Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин прилетит в Севастополь из Сочи, где он работал на этой неделе.

Москвичи отпразднуют 4 ноября развлекательной программой в онлайн-формате, которую подготовили культурные центры, библиотеки, дворцы творчества и молодежные общественные организации. Московский музей космонавтики организует лекцию "Что помнят звезды над Кремлем". В Подмосковье ко Дню народного единства и по случаю акции "Ночь искусств" мероприятия подготовили в том числе музеи и 250 библиотек. Трансляции пройдут сетевых площадках организаций и портале "Культура.РФ".

Шахматы, телемарафоны и триколор

Дворцовый мост в Петербурге - один из символов города - вечером 4 ноября приобретет подсветку в цветах российского триколора. Бело-сине-красным станет и Большой проспект Петроградской стороны. Седьмой всероссийский фестиваль "НацЛитФест" в Петербурге в этом году пройдет в онлайн-формате на сайте фестиваля. Зрители узнают о национальных языках и традициях коренных народов Северо-Запада в эфире-путешествии.

Сияющий триколор увидят и жители Татарстана: 4 и 6 ноября - в День народного единства и День Конституции Республики Татарстан - казанская телебашня с 17:00 до 22:00 окрасится в цвета государственных флагов РФ и Татарстана. Оренбург отметит День народного единства выставками, видеопрезентациями и мастер-классами в онлайн-режиме, которые познакомят жителей с богатством культурного и исторического наследия Оренбуржья. Саратовцам предлагают отметить День народного единства онлайн-игрой в шахматы.

Жителей Пятигорска ждет онлайн-фестиваль промыслов и ремесел народов России. В Ростове-на-Дону состоится праздничный онлайн-концерт "В единстве народа - единство страны". А в Адыгее празднику посвятили онлайн-марафон по ходьбе "Осень в наших краях". Те, кто справится с дистанцией в 100 км, получат дипломы и поучаствуют в розыгрыше призов от партнеров мероприятия.

Узнать больше о России

Жители регионов страны 4 ноября смогут узнать больше о культурах народов, проживающих на территории страны. В Краснодаре в онлайн-формате пройдет выставка "Мы Россия. Мы едины!" и игра "Краснодар - территория объединения". Центры культуры, библиотеки и школы Волгоградской области предлагают делиться фотографиями и видео об их национальностях. В Псковской области ко Дню народного единства пройдет исторический брейн-ринг "Летопись русской славы" в онлайн-формате.

4 ноября в Свердловской области в онлайн-формате пройдет Фестиваль традиций и обычаев народов России, который объединит на онлайн-площадках творческие коллективы из разных уголков России. В Ханты-Мансийском автономном округе 4 ноября в окнах музея и дворца искусств города Мегион будут представлены фотографии народов Югры. А во Дворце национальных культур "Строитель" в Тюмени пройдет онлайн-марафон мастер-классов "Узнай Россию". Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник представит исторический онлайн-экскурс по коллекции "Одежда сибирских татар".

С соблюдением ограничений

Жители некоторых регионов смогут отметить День народного единства очно с соблюдением ограничений. Так, в Новосибирской области филармония проведет концерт "Credo Chorus", где прозвучат лучшие хоровые произведения разных эпох. Вход на концерт планируется по QR-кодам, также планируется онлайн-трансляция мероприятия. В двух крупных городах Кузбасса - Кемерове и Новокузнецке - День народного единства отметят и в общественном транспорте: в министерстве культуры и национальной политики ТАСС пояснили, что пассажиры общественного транспорта увидят вокальные номера и выступления оркестров народных инструментов.

Очные мероприятия пройдут и в Якутии. "Это будут и дни открытых дверей в музеях, определенные выставки, экспозиции, спецпоказы фильмов, в том числе уникальных документальных, показы спектаклей. Отмечу, что посетить эти мероприятия можно будет только имея QR-коды, справки с ПЦР, медицинском отводе и так далее. Большая часть мероприятий состоится в онлайн-формате, к примеру, тот же хомусный диктант", - отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

В Ингушетии пройдет фестиваль художественной самодеятельности национальных диаспор, выставка национальной кухни и межнациональный концерт. Посетить мероприятия можно только при наличии QR-кодов или справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. А в Ярославском музее-заповеднике будет работать площадка клуба историко-культурных и географических проектов "Лихие люди" с реконструкцией жизни в период Смутного времени.