В Москве на четырех улицах в центре снизили скорость до 30 км/ч

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Максимально разрешенную скорость для транспорта на четырех улицах и в прилегающих к ним переулках в центре Москвы 4 ноября снизили до 30 км/ч, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"С 4 ноября автомобили смогут передвигаться по Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке и Малой Бронной, а также в прилегающих к ним переулках со скоростью не более 30 км/ч. Изменения скоростного режима будут вводиться постепенно", - сказали в пресс-службе.

После изменений аварийность с участием пешеходов снизится в разы, считают в Центре организации дорожного движения. Там отметили, что на большинстве улиц столицы разрешена скорость транспорта в 60 км/ч, и "если для магистралей с шестью полосами это удобно, то для улицы с большим пешеходным трафиком в центре - опасно".

Нововведения приняли по предложению жителей столицы. "Средняя скорость днем в центре города и так не больше 30 км/ч. Пропускная способность на этих улицах ограничена парковками, поворотами и большим количеством переходов. Разогнаться не получится", - заключили в пресс-службе.