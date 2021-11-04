Байден заявил, что США готовы начать со следующей недели прививать детей от COVID-19

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Администрация США готова уже со следующей недели приступить к вакцинации детей от коронавируса после одобрения федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний применения препарата, произведенного американской компанией Pfizer и германской BioNTech, для иммунизации соотечественников в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом заявил в среду президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Свыше 28 млн молодых американцев теперь имеют право на вакцину, которая защитит [от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19]. И моя администрация готова. Мы готовы с самого первого дня и сейчас организовали и спланировали начало вакцинации [детей]. Уже на следующей неделе у нас будет достаточно доз вакцины и достаточно пунктов [для иммунизации детей]. И родители смогут записаться на прием, чтобы сделать своим детям первую прививку", - отметил он.

Байден подчеркнул, что власти "обеспечили достаточное количество доз вакцины для каждого ребенка в Америке в возрасте от пяти до 11 лет". По его словам, привить ребенка от COVID-19 в США можно будет в 20 тыс. пунктов по всей стране, в том числе в школах, больницах и аптеках.

Ранее препарат производства Pfizer и BioNTech получил аналогичную сертификацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет и был одобрен к применению для лиц в возрасте от 16 лет.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 46,2 млн случаев заражения коронавирусом, 749 878 человек умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.