Зимняя погода придет в Москву с 9 ноября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Похолодание до нуля градусов днем, а также мокрый снег, снег и дождь прогнозируются в Москве во вторник. Ожидается, что в дальнейшем похолодание продолжится, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник, 9 ноября, температура будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов. Дальше, предварительно, по прогнозам Росгидромета, температура будет еще понижаться на один-два градуса", - сказал он.

Кроме того, по словам Вильфанда, со вторника в столице прогнозируются небольшой мокрый снег, снег, а также дождь. "Могут быть все фазы: дождик, мокрый снег и снежок небольшой", - отметил метеоролог.

Он добавил, что перед похолоданием москвичей порадуют очень теплые четверг и пятница, когда воздух будет прогреваться до 12-13 градусов тепла. Выходные также обещают быть довольно теплыми - прогнозируется до семь-девять градусов тепла в субботу и три-восемь градусов тепла в воскресенье.