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Пандемия COVID-19

Более 20 млн американцев получили бустерные дозы вакцин от коронавируса

По словам президента США Джо Байдена, 193 млн человек в стране считаются полностью вакцинированными

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Более 20 млн американцев уже получили бустерные дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в среду президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

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"У нас более чем достаточный запас бустерных доз", - сказал он, призвав категории населения, которым необходимы дополнительные дозы вакцины, как можно скорее ревакцинироваться. "Более 20 млн американцев уже получили бустерную дозу", - сообщил он.

В целом, по словам Байдена, 193 млн американцев в настоящий момент считаются полностью вакцинированными от коронавируса. "И число невакцинированных американцев в возрасте от 12 лет и старше снизилось со 100 млн до примерно 60 млн", - добавил американский лидер.

Сам президент был также ревакцинирован в конце сентября. Он получил третью дозу вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Теги
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