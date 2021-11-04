Эксперт: состояние здоровья Саакашвили может ухудшиться в любую минуту

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который больше месяца голодает в тюрьме, стал жаловаться на учащенное сердцебиение, он ослаб, и его состояние может ухудшиться в любую минуту. Об этом в среду сообщил журналистам личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе после встречи с Саакашвили.

"Сегодня мы получили ответы на тесты и вместе с консилиумом прошлись по всем параметрам. По сравнению с предыдущим консилиумом, который собрался примерно неделю назад, результаты ухудшились. [Экс-]президент жалуется на учащенное сердцебиение, он более слаб, чем прежде, и так далее. Чрезвычайное состояние может настать в любую минуту. Я точно не могу сказать, так как ситуация нестабильная", - сказал Кипшидзе.

Как отметил врач, он договорился с коллегами собрать консилиум и еще раз осмотреть Саакашвили в пятницу. "Мы решили собрать следующий консилиум в пятницу, чтобы еще чаще наблюдать за ним. Мы входим в более сложную фазу, так как [экс-]президент потерял 10% своего веса, что довольно опасно", - добавил медик.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого и настаивают на отправке в частную клинику.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, а по двум из них заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, что может караться лишением свободы на срок до пяти лет. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны. Ранее грузинские власти подчеркивали, что в случае возвращения Саакашвили ждет арест, так как в отношении него есть два вступивших в силу приговора суда.