Вильфанд предупредил об аномально теплой погоде в нескольких регионах России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Температура выше нормы на 14-17 градусов прогнозируется в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии в начале следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода, просто огромнейшие аномалии до 14-17 градусов ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели", - рассказал он.

По словам Вильфанда, температура на западе Красноярского края будет составлять четыре-шесть градусов тепла в этот период, в Якутске - 16-20 градусов мороза.